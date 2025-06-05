Après Mario Kart World, Légendes Pokémon : Z-A dépasse le million d'exemplaires sur Nintendo Switch 2 au Japon
Les jeux Pokémon ont beau être critiqués, ils continuent de cartonner un peu partout dans le monde et plus spécialement au Japon.
Ainsi, on apprend, via Game Data Library, que Légendes Pokémon : Z-A, sorti en octobre dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, se serait déjà écoulé à près de 4 millions d'exemplaires au Japon dont 2,5 millions d'exemplaires (en version physique) sur Switch 1 et plus d'un million (toujours en version physique) sur Switch 2.
Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition serait donc le second jeu à passer la barre symbolique du million d'exemplaire sur Nintendo SWITCH 2 au Japon, après Mario Kart World.
En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour tout savoir sur Légendes Pokémon : Z-A, lire notre test complet ICI et notre Revue de TESTS exclusive.
Lire aussi : Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026
Et toujours :
- MY MARIO débarque en Europe et aux Etats-Unis - Tous les détails
- Nintendo Switch 2 : des ventes décevantes pour les fêtes 2025
- Les premières images de Link et Zelda dans le film The Legend of Zelda
- Metroid Prime 4 Beyond : Notre revue de tests
- Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025
Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com
Total retail sales of the Switch 2 version of Pokémon Legends: Z-A in Japan have surpassed 1 MILLION units, becoming the second SW2 title to reach the milestone.— Game Data Library (@GameDataLibrary) January 9, 2026
With the SWI version sales are over 2.5m, likely around the 4m mark with digital. pic.twitter.com/DCA3fZImzD