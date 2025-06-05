Après Mario Kart World, Légendes Pokémon : Z-A dépasse le million d'exemplaires sur Nintendo Switch 2 au Japon

Les jeux Pokémon ont beau être critiqués, ils continuent de cartonner un peu partout dans le monde et plus spécialement au Japon.

Ainsi, on apprend, via Game Data Library, que Légendes Pokémon : Z-A, sorti en octobre dernier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, se serait déjà écoulé à près de 4 millions d'exemplaires au Japon dont 2,5 millions d'exemplaires (en version physique) sur Switch 1 et plus d'un million (toujours en version physique) sur Switch 2.

Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition serait donc le second jeu à passer la barre symbolique du million d'exemplaire sur Nintendo SWITCH 2 au Japon, après Mario Kart World.

