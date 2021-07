Le nouveau Joy-Con spécial Zelda Skyward Sword HD corrige-t-il le problème du Joy-Con Drift ?

Sous l'appellation " Joy-Con Drift" se cache un problème qui touche bon nombre de possesseurs de Nintendo Switch. Pour faire simple, il s'agit d'un problème qui rend les Joy-Con inutilisables car le stick "drift" ou "dérive et ne répond plus correctement. Nintendo n'a jamais vraiment officiellement reconnu le problème même si de très nombreux joueurs s'en plaignent et que des plaintes ont même été déposées contre Nintendo partout dans le monde. Nintendo a d'ailleurs mis en place une procédure pour réparer gratuitement les Joy-Con défectueux même hors garantie (voir notre news spéciale.) Pour autant, les années passent, de nouveaux Joy-Con sortent et le problème perdure. Récemment, Nintendo a annoncé que les Joy-Con blancs qui seront vendus en octobre prochain avec la Nintendo Switch (modèle OLED) seront exactement identiques à ceux vendus actuellement, laissant penser qu'ils auront droit au même souci du "Joy-Con Drift"

Mais qu'en est-il des Joy-Con spéciaux sortis en même temps que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ? Un joueur, nommé Mario_RPG_Fan sur Twitter a démonté ses Joy-Con pour les observer de plus près et là, Bingo ! Il a découvert que deux bandes de mousse adhésives avaient été ajoutées à l'intérieur, peut-être pour éviter une pression trop forte sur le stick et l'empêcher de dériver...

L'information a alors fait le tour du web plus vite qu'il n'en faut pour écrire saperlipopette et les premiers articles annonçant la bonne nouvelles ont été publiés dans la foulée... Seulement, un autre joueur a eu l'idée toute simple de démonter ses anciens Joy-Con juste histoire de vérifier que les deux bandes adhésives ne s'y trouvaient pas aussi... Et devinez quoi : en fait, elles y étaient. Donc, à ce stade, les Joy-Con Zelda sont comme les autres Joy-Con et à priori, ne sont donc pas à l'abri du terrible Joy-Con Drift. Cependant, si vous les avez démonté, vous pouvez peut-être en profiter pour essayer cette astuce (en carton.) Evidemment si d'autres expériences et d'autres infos nous parviennent, on ne manquera pas de vous tenir au courant.

Pour rappel, n'oubliez que même sans garantie, Nintendo répare gratuitement les Joy-Con défectueux. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez d'ailleurs toujours suivre notre guide pas à pas pour envoyer vos Joy-Con au SAV de Nintendo.

A propos de la Nintendo Switch OLED

Also Nintendo seems to have been doing this for a little while now at least, my yellow Joycon from a couple years ago also has it pic.twitter.com/zmFSfU3gmn