Joy-Con Drift : une solution hyper simple enfin trouvée pour régler de façon permanente le problème de stick des Joy-Con

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous connaissez forcément le problème du "Joy-Con Drift", un problème qui touche plus ou moins rapidement, les sticks des Joy-Con qui se mettent à "dériver" pour ne pas dire à délirer. Généralement, cela commence par des petits signes à peine perceptibles, un personnage qui tremblote un peu à l'écran ou bouge un peu alors que personne ne touche au stick, et cela finit avec un un stick qui part dans tous les sens et un Joy-Con inutilisable. Nintendo n'a jamais explicitement reconnu ce souci. Cependant, la société a mis en place une procédure pour réparer et remplacer gratuitement les Joy-Con défectueux même hors garantie (voir notre news spéciale.)

Il n'empêche que c'est un vrai problème qui fait que Nintendo est actuellement poursuivi par de nombreux joueurs mais aussi par des associations de consommateurs, notamment en France par l'association Que-Choisir ? qui accuse Nintendo d'obsolescence programmée. Si après quatre ans de commercialisation, il est assez incompréhensible que Nintendo n'ait pas trouvé une solution à ce problème qui empoisonne la vie de très nombreux joueurs, il existe des solutions alternatives plus ou moins efficaces comme l'utilisation d'une bombe à air comprimé par exemple. Pour autant aucune ne fait réellement consens pour le moment. Mais cela va peut-être changé puisque, aujourd'hui, un Youtubeur dénommé VK prétend avoir trouvé la solution imparable et simplissime pour régler une bonne fois pour toute ce problème.

Pour ce faire, il faut tout de même démonter son Joy-Con défectueux afin d'y insérer un tout petit morceau de carton d'1mm d'épaisseur sous la pièce en métal qui retient le stick. En effet, il semblerait que ce soit l'affaissement du stick après plusieurs utilisations qui provoque le "Joy-Con Drift" et qu'il suffit donc juste de le rehausser pour supprimer le souci. C'est tellement simple qu'on se demande encore une fois pourquoi Nintendo n'y a pas pensé. Peut-être une idée pour un prochain Nintendo Labo : Kit Joy-Con Drift ?

Quoiqu'il en soit même si cette solution semble "simple", on vous conseille plutôt d'opter pour la solution officielle qui consiste a renvoyer votre Joy-Con défectueux au SAV. D'après notre expérience, en peu de temps, le souci est réglé sans frais. Après, il est possible que le souci revienne mais c'est la même chose avec cette solution même si VK assure qu'elle est permanente. C'est de toute façon, comme d'habitude, à vous de décider. Pour voir la marche à suivre, retrouvez la vidéo de VK's Channel ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous allez tenter d'expérimenter cette solution dans les commentaires.

Voir aussi :

Source : Youtube