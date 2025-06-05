Kirby Air Riders reçoit une grosse mise à jour sur Nintendo SWITCH 2 et passe en version 1.3.0 - Tous les détails

Pour le premier Noël de sa Nintendo SWITCH 2, on peut dire que Nintendo a été original. Personne ne l'avait vu venir. En effet, qui aurait pu prévoir que Masahiro Sakurai nous concocterait une suite à Kirby Air Ride sorti au début des années 2000 sur GameCube ?

Etonnant et très riche, Kirby Air Riders porte indubitablement la "patte" de Sakurai et apparait comme une alternative solide aux autres jeux de karts sortis la même année , Mario Kart World et Sonic Racing: CrossWorlds.

Si vous possédez le jeu : bonne nouvelle, Kirby Air Riders vient de recevoir une grosse mise à jour apportant pas mal de correction, un nouveau mode et surtout le possibilité de partager son jeu grâce au gameShare;

Pour en savoir plus, retrouvez la traduction (automatique) des notes officielles de mise à jour ci-dessous.

Dernière mise à jour de Kirby Air Riders : version 1.3.0 (publiée le 26 janvier 2026 )

Général GameShare est désormais pris en charge. Appuyez sur les boutons situés en bas de l'écran titre pour accéder à l'écran GameShare, où vous pourrez choisir entre Personnes à proximité et GameChat.

Un nouveau mode de jeu, Grand Prix, est désormais disponible pour les matchs Air Ride dans les paddocks. Les joueurs participeront à plusieurs courses où le vainqueur sera déterminé par le total des points obtenus.

Un nouveau règlement, la Sub-In Series, est désormais disponible dans les paddocks. Cela permet de disputer des matchs sans interruption tout en effectuant des remplacements de joueurs.

Deux joueurs peuvent désormais participer à des matchs d'entraînement et à des matchs rapides depuis une seule console Nintendo Switch 2.

Le critère de recherche « Populaire » dans la section Achat du Marché des machines a été remplacé par « Aléatoire ».

La forme de moto de l'Étoile Transformable peut désormais être modifiée dans l'écran « Appliquer un autocollant » de Ma Machine. Une fois qu'un autocollant est appliqué à une Transform Star sous l'une ou l'autre forme, vous ne pourrez plus modifier les autocollants avec l'autre forme tant que tous les autocollants existants n'auront pas été supprimés.

Vous pouvez désormais supprimer des enregistrements individuels pour chaque machine dans Personal Best.

Auparavant, lorsque vous changiez de machine ou en voliez une alors que votre capacité spéciale pouvait être déclenchée dans City Trial, votre jauge de capacité spéciale diminuait. Désormais, la jauge de capacité spéciale est conservée ; vous pourrez donc toujours déclencher votre capacité spéciale après avoir changé de machine ou en avoir volé une.

La portée de verrouillage lors du passage à une machine vacante en mode Essai en ville a été ajustée.

Dans City Trial, vous pouvez désormais incliner le joystick gauche vers le bas ou appuyer sur le bouton Bas pour vous débarrasser d'une capacité de copie sans déclencher votre capacité spéciale.

Cette version s'affiche désormais dans le coin inférieur gauche de l'écran après avoir franchi la ligne d'arrivée en mode Contre-la-montre.

Se retirer ou se déconnecter pendant un match en ligne dans un paddock réservé aux amis ne vous exposera plus à des pénalités. Ajustements d'équilibre Les performances de certains pilotes ont été ajustées. Nom du cavalier Détails du réglage Waddle Dee Modes concernés : Épreuve urbaine/Vol aérien. Défense augmentée lorsque la capacité spéciale est activée. Bandana Waddle Dee Modes concernés : Essai urbain/Vol aérien. Puissance d’attaque spéciale augmentée. Portée d’attaque spéciale étendue. Vitesse de vol plané augmentée lors de l’activation de la capacité spéciale. Vitesse de chute réduite lors de l’activation de la capacité spéciale. Waddle Doo Modes concernés : Épreuve urbaine/Vol aérien. Puissance des attaques automatiques augmentée. Détection des tirs automatiques améliorée. Les attaques automatiques peuvent désormais être déclenchées même à faible distance. Puissance des attaques spéciales augmentée. Détection des tirs spéciaux améliorée. Gluant Modes concernés : Essai urbain/Vol aérien. Portée spéciale allongée. Détection d'attaque améliorée pour les balles spéciales. Cappy Modes concernés : Essai urbain/Vol aérien. Durabilité accrue du capuchon en forme de champignon. Scarfy Modes affectés : Épreuve urbaine/Vol aérien. PV augmentés. Vitesse de pointe, attaque et défense augmentées en état de rage. Dégâts nécessaires pour atteindre l'état de rage réduits. Délai réduit avant de pouvoir à nouveau atteindre l'état de rage après la fin de celui-ci. Puissance d'attaque de l'explosion provoquée par la capacité spéciale augmentée. Portée de l'attaque spéciale étendue. Susie Modes concernés : Épreuve urbaine/Vol aérien. PV augmentés. Défense augmentée lorsque la capacité spéciale est activée. Noir Dedede Modes concernés : Épreuve urbaine/Vol aérien. Attaque augmentée. Défense augmentée lorsque la capacité spéciale est activée. Les performances de certaines machines ont été ajustées. Nom de la machine Détails du réglage Étoile de l'Ombre Modes concernés : Essai urbain/Circuit aérien. Décélération renforcée lors d’un choc contre un mur avec Rotation rapide. Wagon Star Modes concernés : Essai en ville/Suspension pneumatique. Accélération réduite en conduite en dérapage latéral. Accélération renforcée à basse et moyenne vitesse en conduite normale. Jet Star Modes concernés : Essai urbain/Circuit aérien. Décélération renforcée lors d’un choc contre un mur avec Rotation rapide. Vélo à roues Mode concerné : Essai en ville. Augmentation des valeurs initiales de vitesse de pointe et de virage. Augmentation du taux de croissance des valeurs de vitesse de pointe et de virage. Hop Star Modes concernés : Tous les modes. Augmentation de la vitesse de chute après une charge boostée en l'air. Augmentation de la portée de l'attaque au sol. Augmentation de la puissance de l'attaque au sol. Étoile Vampire Modes concernés : Essai urbain/Circuit aérien. Décélération renforcée lors d’un choc contre un mur avec Rotation rapide. Tank Star Modes concernés : Essai urbain/Vol aérien. Vitesse de pointe au sol augmentée. Vitesse de charge en dérapage augmentée. Atterrissages parfaits facilités pour conserver la vitesse de chute. Hydre Mode concerné : Suspension pneumatique. Décélération affaiblie lors des collisions avec d’autres machines. Corrections de bugs Amélioration de la stabilité des communications pendant les parties en ligne.

Correction d'un problème qui provoquait une erreur lors de l'ouverture de l'écran des Bonbons Gélifiés dans le menu Collection avec un nombre spécifique de Bonbons Gélifiés.

Correction d'un problème où, après avoir déverrouillé la dernière tâche d'une page de liste de contrôle à l'aide d'un bloc ouvert, reçu la coche de validation, puis être retourné à la liste de contrôle après être passé à un autre écran via une série d'actions spécifiques, la coche de validation disparaissait et les récompenses de validation ne pouvaient pas être reçues.

Correction d'un problème qui provoquait une erreur lors de la tentative d'entrée dans un enclos en possession d'une machine spécifique.

Correction d'un problème où certaines statistiques ne s'affichaient pas correctement sur l'écran de sélection Machine/Cavalier.

Correction d'un problème avec Transform Star où, lors du changement de mode après avoir bénéficié du bonus d'accélération obtenu en vainquant un ennemi, l'effet d'accélération disparaissait immédiatement.

Correction d'un problème avec Transform Star où, lorsqu'on touchait une zone de tableau de bord tout en changeant de mode, l'effet d'accélération se produisait deux fois.

Correction d'un problème où les capacités de copie n'étaient pas supprimées lorsque Transform Star entrait dans un canon pendant une rotation rapide.

Correction d'un problème affectant Bulk Star et Hydra : leur vitesse de pointe diminuait lors de l'obtention de poids. Pour toutes les machines, la vitesse maximale augmente avec le poids.

Correction d'un problème où la langue de Gooey ne s'allongeait parfois pas et l'empêchait de capturer certains ennemis.

Correction d'un problème où, lorsque Chef Kawasaki ou Gooey capturaient un ennemi, l'icône qui s'affiche après avoir vaincu un ennemi ne s'affichait pas.

Correction d'un problème où la musique de fond d'un enclos restait identique à celle du menu principal lors du changement de décoration de l'enclos.

Correction de problèmes où des erreurs de communication ou des déconnexions pour certains joueurs en plein relais d'équipe dans les paddocks déclenchaient parfois des phénomènes tels qu'un autre joueur se téléportant, le nombre de tours n'étant pas correctement comptabilisé, le même joueur effectuant deux tours, etc.

Correction d'un problème où les paramètres de la caméra d'un utilisateur pendant un match de relais par équipe dans un paddock pouvaient ne pas être pris en compte en fonction de l'ordre des tours.

Correction d'un problème où, lors d'une course en relais par équipe avec un FP (joueur figurine) dans les paddocks, les statistiques du FP et du joueur suivant pouvaient changer en fonction de l'ordre des tours.

Correction d'un problème d'affichage des couvre-chefs lors des matchs où les cavaliers étaient attribués aléatoirement.

Correction d'un problème où les pièces de machines légendaires et certains événements se figaient lors de parties continues de City Trial en mode local.

Correction d'un problème où les niveaux de processeur n'étaient parfois pas reflétés dans les paramètres du groupe de processeurs en mode Essai en ville via le jeu local.

Correction d'un problème pour Swerve Star dans la section Machines des Leçons, où il arrivait parfois d'échouer même en effectuant correctement les actions.

Correction d'un problème où, lorsque des autocollants étaient placés près du centre d'une machine Winged Star lors de sa personnalisation dans le menu Ma Machine, les motifs des autocollants se détérioraient partiellement lorsque cette Ma Machine apparaissait dans City Trial.

Correction d'un problème qui permettait parfois de sélectionner une machine légendaire sur l'écran de sélection Machine/Pilote lors de l'accès à un paddock après une partie en mode Course libre.

Correction d'un problème sur l'autoroute de Cyberion où la caméra ne revenait parfois pas à un état normal après avoir quitté la zone où les personnages rapetissent.

Correction d'un problème dans le mode Passage des Machines où certains joueurs ne pouvaient pas accéder au canon du parcours en cas d'erreur de communication ou de déconnexion.

Correction d'un problème dans le parcours Top Ride Crystal où, si vous heurtiez un mur en planant dans les airs à un endroit précis, vous pouviez effectuer une rotation involontaire d'environ 90°.

Correction d'un problème où, lors de parties de Top Ride à plusieurs, certains joueurs ne pouvaient parfois pas changer de type de contrôle lorsque certains joueurs avaient défini un nom.

Correction d'un problème où, en mode Top Ride à plusieurs, il devenait impossible de passer en contrôle libre après que le joueur 2 soit passé en contrôle de direction alors qu'un nom était défini.

Correction d'un problème où, après avoir obtenu l'objet Éruptions de flammes dans l'Épreuve urbaine, l'effet ne disparaissait parfois pas comme prévu.

Correction d'un problème dans City Trial où la caméra ne revenait parfois pas à un état normal après la fin des effets de l'objet Réduction de taille.

Correction d'un problème dans City Trial où la caméra ne revenait parfois pas à un état normal après avoir quitté les rails de grind.

Correction d'un problème dans City Trial où, lors de la finalisation d'une machine légendaire alors que les effets de l'objet « Pas de charge » étaient actifs, le joueur pouvait parfois continuer à être incapable de charger.

Correction d'un problème dans City Trial où, lors de certaines opérations effectuées après l'obtention du pouvoir de copie de la roue, ce pouvoir devenait parfois impossible à supprimer.

Correction d'un problème rare dans les matchs en ligne de City Trial où la machine d'un adversaire devenait parfois inutilisable après avoir été volée.

Correction d'un problème où, lors des rediffusions où un joueur est mis à la retraite dans certains événements du stade, une erreur s'affichait lors de la tentative de publication de la rediffusion.

Correction d'un problème où, lors de l'événement VS. Stade Gigantes pendant un match en ligne à 16 joueurs, une erreur se produisait lors de la transition vers l'écran des résultats lorsque Lololo & Lalala arrivaient à la 1ère place. Remarque : Les rediffusions des versions 1.2.0 et antérieures ne sont pas compatibles avec la version 1.3.0. Avant de télécharger la mise à jour, convertissez les rediffusions que vous souhaitez conserver en fichiers vidéo en sélectionnant « Enregistrer » dans les paramètres de lecture, sous « Données mises en cache et rediffusion ». (Remarque : Une carte microSD Express est requise pour utiliser cette fonction.)

Pour rappel, Kirby Air Riders est disponible depuis le 20 novembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. Pour en savoir plus sur le jeu, lire notre test complet

Lire aussi :

À vous les combats vitesse grand V ! Faites monter la pression, activez le turbo et attaquez vos adversaires dans Kirby Air Riders, un jeu de course effréné avec Kirby et ses amis, en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! À vos marques... Choisissez votre rider, votre bolide, et que la compétition commence ! Défiez vos rivaux lors d'affrontements trépidants ou de courses effrénées sur terre comme dans les airs. Votre bolide avance automatiquement, et vous devez négocier les virages tout en freinant à l'aide de Pressions. Maintenez le bouton enfoncé pour accumuler de la charge tout en dérapant, puis relâchez-le pour mettre le turbo ! Choisissez votre rider parmi des personnages tels que Kirby, Meta Knight, le Roi DaDiDou ou encore Magolor de Kirby's Adventure Wii, et un bolide comme l'Étoile Warp, la Roulli Moto, le Néochar et d'autres encore. Chaque bolide est unique, et chaque rider possède des caractéristiques et un coup spécial qui lui sont propres. Les pouvoirs emblématiques de la série sont aussi de la partie, et cette fois... tous les riders peuvent les utiliser ! Action et stratégie se mêlent dans City Trial Plongez dans ce mode débordant d'action qui se déroule à travers une île flottante ! Jusqu'à 16 riders peuvent s'affronter en ligne, et jusqu'à huit en communication sans fil locale. Explorez l'île de Skaïa à la recherche de bolides inoccupés, récupérez des bonus, et tenez bon face aux pluies de météorites, combats de boss et autres événements imprévisibles qui viendront pimenter la partie ! Après avoir renforcé votre bolide pendant cinq minutes, direction le Stade ! Là, vous vous mesurerez à vos rivaux lors d'une épreuve sélectionnée parmi un large éventail d'affrontements aux objectifs variés : courses en flèche, combats d'arène, chute libre... ce n'est pas le choix qui manque ! Foncez vers la ligne d'arrivée dans Air Ride Participez à des courses effrénées à six, en solo, ou face à d'autres riders en ligne ou en communication sans fil locale. Attaquez vos rivaux pour gagner de la vitesse, ou restez dans leur sillage pour réaliser des glissades étoile qui vous aideront à reprendre l'avantage ! Nintendo Music Une sélection de pistes tirées de Kirby Air Riders, dont le thème principal du jeu, est maintenant disponible dans Nintendo Music !

,

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com