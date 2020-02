Les meilleurs jeux coopératifs de la Nintendo Switch

La Nintendo Switch est LA seule console de jeu portable disponible avec 2 manettes intégrées. Nintendo en a fait l'éloge lors de l'annonce de la machine et a créé un petit jeu dans cet esprit de jeu en duo: Snipperclips. Presque 3 ans après sa sortie, il est intéressant de voir ce que les autres développeurs ont su apporter dans ce créneau. Voici les meilleurs jeux jouables à 2 en coopération sur Nintendo Switch, où les interactions sont assez poussées pour aller au-delà d'un vulgaire mode 2 joueurs.

Snipperclips

Croquez votre partenaire et il vous croquera aussi. Non il n'y a rien de sexuel dans cette pratique, il s'agit seulement du principe de base de ce jeu essentiellement basé sur la coopération. Il faudra venir à bout des puzzles de chaque tableau en s'alignant sur la forme désirée en se découpant mutuellement. Très drôle.

Unravel 2

Deux héros faits de laine sont liés par un fil. Il faut l'utiliser à son avantage pour progresser. Comme dans le premier épisode, il est possible de lancer de la laine sur une prise pour se balancer ou créer un tremplin pour progresser. Si un des 2 joueurs est moins habile, il est possible de le hisser sur un point haut qui était inaccessible.

Super Chariot

Le but du jeu est d'amener un chariot d'un point A à un point B. Sur ce chemin semé d'embûches, 2 personnages doivent coopérer pour réussir. On peut tirer ou pousser le chariot, monter dessus et surtout l'attacher grâce à une corde. La bonne entente entre les 2 joueurs est primordiale.

Si on joue les deux sœurs Blazkowicz, ce n’est pas par simple changement scénaristique, c’est aussi parce que cela permet de justifier la coopération, grande nouveauté du jeu. Libre au joueur de faire appel à un autre joueur en ligne ou de se contenter d’une IA, mais dans les deux cas, il faudra veiller mutuellement sur l’autre : les deux sœurs possèdent en effet des barres de santé individuelles mais des vies communes, ce qui veut dire que si on ne secourt pas l’autre quand elle est sur le point de mourir, les deux sœurs perdent une vie.

Resident Evil Revelation 2

Le jeu nous permet d'incarner 2 duos en coopération : Claire Redfield est accompagnée de Moira Burton et Barry Burton est suivi par Natalia. L'un est armé alors que l'autre a des aptitudes permettant de trouver des munitions, de voir au travers les murs ou d'aveugler les ennemis. L'échange d'objets est possible et certains passages sont accessibles seulement par le partenaire sans arme. On nous propose donc 2 gameplay différents. L'un des personnages est plus fragile face au monstre que l'autre qui n'a qu'une arme de poing.

Degrees of Separation est un puzzle game qui se base entièrement sur une mécanique de chaud et de froid en coopération. Si l'essentiel du jeu peut être fait en solo, certaines écharpes (nécessaires à la progression) sont à la limite de l'impossible sans la coopération. Le titre reste un jeu construit, justement, pour le gameplay en duo, et qui prend tout son sens comme ça.

The Stretchers

A deux, il faut bien s'entendre et coordonner ses mouvements, ce qui demandera un peu de temps et donnera lieu selon les individus à quelques crises de nerfs. On dirige alors les deux personnages sur le même écran et on se met d'accord sur qui fait quoi. L'un par exemple actionne un mécanisme qui permet d’accéder à un malade, que l'autre peut ainsi aller chercher... Parfois certains malades seront trop lourds pour être transportés par un seul ambulancier. Il faudra alors les transporter à deux : qu'un ambulancier attrape les bras du malheureux pendant que l'autre attrape ses pieds sachant que chaque partie peut être attrapée. Il sera de toute façon souvent plus judicieux de déplier un brancard.

Dans Luigi’s Mansion 3, Gluigi permet à un deuxième joueur de se joindre à l’aventure mais le personnage a aussi été intégré à un nombre conséquent d’énigmes. Impossible donc de progresser sans l’utiliser. Lorsque l’on joue à deux, le jeu s‘adapte en revoyant certains mécanismes et parfois aussi le nombre d’ennemis. Quant à la Tour Hantée, jouable en local ou en ligne, il s’agit d’un mode de jeu coopératif dans lequel on se balade dans une tour composée de cinq ou dix étages remplis de surprises et de fantômes.

Death Squared

Death Squared est un jeu de puzzle où il faut amener des petits cubes jusqu'à une zone lumineuse symbolisant l'arrivée. De nombreux pièges sont présents pour vous barrer la route. En coopération à 2, vous devez activer des mécanismes de votre couleur pour permettre la progression de votre partenaire et vice versa mais cela peut très vite déraper. Un jeu idéal si vous ne voulez plus avoir d'amis !

Yoshi's Crafted World

Le jeu parfait à faire avec son enfant. Quand il y a 2 Yoshi à l'écran, il est possible d'avaler son partenaire pour s'en servir d'arme de substitution ou le chevaucher. Le Yoshi porté vise et lance des œufs et le Yoshi porteur avale des ennemis et saute. Ce gameplay asymétrique demande de la bonne coordination entre les 2 joueurs.

Le mode coopératif pour deux joueurs de Captain Toad : Treasure Tracker n'apporte rien de neuf au concept : on explore simplement les niveaux avec un ami ce qui facilite la découverte des éléments à collecter. Néanmoins il fonctionne très bien et est un excellent moyen de passer un bon moment avec un joueur inexpérimenté.

Voici maintenant quelques jeux en vrac choisis par mon collègue Lotario. S'ils n'ont pas de composantes coopératives importantes et d'interactions entre les 2 joueurs aussi poussées que les jeux précédemment cités, ces titres offrent tout de même la possibilité de parcourir l'aventure à 2 joueurs voire plus. Nous avons regroupé ces jeux par catégorie :

Les Hack'n Slash

Diablo 3 s’est imposé sur console comme étant un excellent Hack’n Slash. Plus vous serez nombreux, de 2 à 4, plus la difficulté des ennemis se fera sentir mais plus le gain d’expérience sera grand et le taux de loot d’équipements rares aussi. Le titre offre aussi toutes les possibilités, coop local ou en ligne, aucune limite à ravager du démon à la chaîne avec vos amis ! D’ailleurs, dans cette même famille de jeu, Children Of Morta saura aussi vous combler mais n’offrira qu’un coop local à deux. Ce dernier reprend l’esprit Rogue-Like à la sauce Hack’n Slash. Toujours dans ce type de jeu, Marvel Ultimate Alliance 3 est venu enflammer notre été 2019. Reprenant la sauce Diablo avec sa propre recette, vous incarnerez une pléthore de héros issus de l’univers Marvel.

Les Musou

Dans ces jeux d’action mi Hack’n Slash mi Beat'em All, vous devez affronter des armées entières. Le mode histoire est en général jouable en coop local tout comme les différents modes proposés suivant l’opus en question et ce à deux avec écran splité. On y retrouve donc Hyrule Warriors pour la série Zelda, Fire Emblem Warriors dont on ne citera pas la série, tout comme One Piece Pirate Warriors 3 et Warriors Orochi 3. Les 4ème volets de ces jeux sont d'ailleurs en approche sur Nintendo Switch.

Les jeux LEGO

Ces jeux ont tous un mode jouable en coop local à 2 sur le même écran. Certains opus, les plus récents, permettent aussi de basculer en écran splitté si les deux joueurs s’éloignent. On ne présente plus le principe, chaque jeu reprend un univers très connu, souvent des films. Drôle avec son humour décalé, fun à jouer et au challenge peu présent, il permet de jouer entre amis ou en famille. On citera donc Lego Jurassic World, Lego DC Super Vilains, Lego City Undercover, Lego Harry Potter, Lego Marvel Super Heroes 2, Lego World, Lego Les Indestructibles, et prochainement Lego Star Wars la saga Skywalker !

Les jeux de construction

Minecraft permet de jouer en coopération sur une carte commune. On peut construire ensemble de grands édifices voire une ville entière et partir à l’aventure dans le Nether afin d’affronter de viles créatures. Il est possible de jouer en local mais ce sera à 2, 3 ou 4 que vous pourrez partager une map sur serveur et laisser aller à toutes vos créations. Dans un genre quelque peu similaire, Dragon Quest Builder 2 permettra à un ami de vous rejoindre sur vos cartes et vous aider dans vos différentes quêtes.

Pêle-mêle

Monster Hunter Generation Ultimate est aussi la quintessence du jeu coop. Le multi que ce soit en local ou en ligne vous permettra de chasser de gros monstres plus redoutables les uns que les autres. Un joueur peut endormir une bête et l'autre la piéger. Si vous avez un soin, vous pouvez en faire profiter l'équipe. Quelle sensation de partir chasser les monstres dans les plus hauts rangs, souffrir encore et encore et enfin venir à bout de cette bête ! Des cris de victoire entre amis en perspective ! En parallèle, Dauntless, qui est par contre free to play, reprend exactement le même principe. Super Bomberman R vous propose de faire l’aventure à 2 sur le même écran. Bomberman est un jeu où on élimine ces ennemis avec des bombes et où il faudra casser des murs pour progresser. Le mode aventure est agréable à parcourir à 2. Dans Dragon Ball Xenoverse 2 vous créez votre propre personnage et devez sauver le cours de l’histoire aux côtés des patrouilleurs du temps. Au-delà de l’histoire, vous aurez aussi des quêtes parallèles à faire pouvant se jouer jusqu’à 3. Il est possible de jouer en ligne mais aussi en local. Très intéressant de se partager les adversaires lorsqu’ils sont 3 en face de vous, la coopération sera capitale.

Enfin, il a des jeux dont le mode coop est parfois atypique ou même anecdotique mais il a le mérite d’exister. Par exemple, dans Super Smash Bros Ultimate, il sera possible de faire les modes solo en coop à 2 en local. C’est assez fun de parcourir le mode aventure avec un ami. Ultra Street Fighter 2 offre aussi un mode coop. Vous affronterez vos adversaires à 2 en partageant la même barre de vie. Autant dire que lorsque vous prenez le même coup, ça fait vite mal. L’intérêt est certes limité en coop mais il reste un bon challenge. Pokémon Epée et Bouclier permet un tout petit peu de coop avec le mode Raid. Mode qui consiste à affronter des Pokémon Dynamaxés à plusieurs. Bien que ça reste limité, l’extension annoncée du jeu proposera à priori une coop plus renforcée avec l’exploration de grottes, à voir…

De part son concept de 2 manettes détachables, la Nintendo Switch va continuer à accueillir des jeux coopératifs. Le prochain sera sans aucun doute Darksiders Genesis. Il est à noter que Nintendo tente également d'ajouter une composante coop à leurs jeux, comme la possibilité de jouer Gluigi dans Luigi's Mansion 3 ou la mise à jour de Captain Toad : Treasure Tracker qui permet de contrôler Toadette. Le public de Nintendo, en grande partie composé de famille, s'y retrouve. Les papas jouent avec leurs enfants qui font connaissance avec les mascottes de Nintendo. Les parents peuvent aussi jouer ensemble, en amoureux, pour la Saint Valentin qui se profile, en coopération sur leur Nintendo Switch.