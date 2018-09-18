Disney Illusion Island gratuit en ce moment sur Nintendo Switch

Disney Illusion Island est un de nos coups de coeur de 2023. Rebaptisé Disney Illusion Island Starring Mickey and Friends, depuis sa sortie cet été surXbox Series X et PS5, le jeu est une petite merveille d'invention et d'humour qui mérite amplement qu'on s'y interesse, surtout lorsqu'on aime les jeux de plateforme 2D. Si vous n'avez pas encore succomber à ses charmes et que vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, le jeu est actuellement téléchargeable et jouable gratuitement jusqu'au 17 décembre .

C'est une belle occasion à saisir pour vous faire votre propre idée. Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible actuellement sur Nintendo Switch, Xbox Series X et Playstation 5. Pour allez plus loin, notre test complet et notre revue de presse exclusive

Incarnez Mickey et ses amis : choisissez votre personnage préféré – Mickey, Minnie, Donald ou Dingo – et débloquez des capacités spéciales en réalisant des exploits de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques dans votre quête pour sauver le monde du désastre.

: choisissez votre personnage préféré – Mickey, Minnie, Donald ou Dingo – et débloquez des capacités spéciales en réalisant des exploits de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques dans votre quête pour sauver le monde du désastre. Révélez les mystères de Disney Illusion Island : courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes et des environnements riches, rencontrez des personnages étranges mais intrigants et découvrez des secrets cachés.

: courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes et des environnements riches, rencontrez des personnages étranges mais intrigants et découvrez des secrets cachés. Amusez-vous entre amis en mode coopératif à 4 joueurs : Jouez en solo ou réunissez jusqu'à trois amis pour sauver l'île de Monoth en mode coopératif local à 4 joueurs. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme « Lâcher la corde », « Saut de grenouille » et « Câlin avec un cœur ».

: Jouez en solo ou réunissez jusqu'à trois amis pour sauver l'île de Monoth en mode coopératif local à 4 joueurs. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme « Lâcher la corde », « Saut de grenouille » et « Câlin avec un cœur ». Faites partie d'un authentique dessin animé Mickey : Vivez une véritable aventure de dessin animé Mickey et ses amis avec une animation dessinée à la main de qualité télévisuelle, une toute nouvelle histoire des auteurs de Battletoads et des auteurs de télévision accrédités, une musique originale orchestrée et des talents vocaux authentiques pour Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo.

: Vivez une véritable aventure de dessin animé Mickey et ses amis avec une animation dessinée à la main de qualité télévisuelle, une toute nouvelle histoire des auteurs de Battletoads et des auteurs de télévision accrédités, une musique originale orchestrée et des talents vocaux authentiques pour Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo. Encore plus d'aventures vous attendent : Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends comprend Les Indices de Dash, Les As du Monoth et le tout nouveau DLC CASH mettant en vedette Picsou.

