Essayez et même réessayez gratuitement le Nintendo Switch Online pendant 7 jours

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous savez forcément que pour jouer en ligne à des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ou Super Smash Bros. Ultimate vous devez forcément vous abonner au Nintendo Switch Online. Pour cela, il existe trois formules destinées aux joueurs solitaires :

Abonnement 1 mois à 3,99€

à Abonnement 3 mois à 7,99€

à Abonnement 1 an à 19,99€

Si vous avez une grande famille ou plusieurs amis joueurs voire plusieurs Nintendo Switch avec des comptes différents, vous pouvez aussi opter pour un abonnement familial d' un an à 34,99€ . Pour ce prix là, vous pourrez alors partager votre abonnement avec 7 autres personnes . Si vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous avez malgré tout envie de jouer avec vos amis ou encore de découvrir les exclusivités réservées aux membres comme les jeux PAC-MAN 99 et Tetris 99 ou encore les bibliothèques de jeux NES et Super NES, vous pouvez en passant par My Nintendo obtenir un code d'abonnement gratuit d''une durée de 7 jours. Une offre accessible à tous les joueurs qui ne sont aps encore abonnés même ceux ayant déjà bénéficier d'une ou plusieurs offres du même genre par le passé.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur My Nintendo. Pour avoir toutes les infos sur l'abonnement Nintendo Switch Online, rendez-vous sur nos news précédentes.

Source : Nintendo