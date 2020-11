Cartoon-Master revient dès demain sur Nintendo-Master

Déterrée en 2020 des archives de Nintendo-Master et gérée par Guyoon et ses amis illustrateurs, la rubrique Cartoon-Master s'apprête à reprendre du service pour une nouvelle saison. Au menu, de nouvelles têtes au sein de l'équipe d'illustrateurs, et de nouvelles créations mettant en image l'actualité de Nintendo. Nous vous donnons donc rendez-vous dès demain dimanche 8 novembre dans nos colonnes pour découvrir les premières illustrations de cette nouvelle saison. En attendant vous pouvez (re)découvrir les réalisations de la saison dernière ci-dessous.

Les Cartoon-Master Saison n°1:

Episode 12: Alex Kidd dans le miroir

Episode 11: Mariage, train et Battle Royale

Episode 10: Dessins libres avec le staff de NM

Episode 9: La déception Ninjala

Episode 8: L'anniversaire de Mayade

Episode 7: Animal Crossing New Horizon et Super Smash Bros Ultimate

Episode 6: Confinement et Animal Crossing New Horizon

Episode 5 : Le Mario Day avec le hashtag #sijétaisMario,je .

Episode 4 : Zarude dans Pokemon Epée et Bouclier et Koh Lanta dans Animal Crossing : New Horizons

Episode 3 : La Switch Lite Animal Crossing : New Horizons dévoilée et la sortie du film Sonic

Episode 2 : Annonce de Byleth et les Lapins Crétins dans Super Smash Bros Ultimate

Episode 1 : Le pass d'extension de Pokemon Epée et Bouclier et Fortnite, le jeu le plus joué sur Switch en 2019.