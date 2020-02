Cartoon-Master : Episode 3

Vent, pluie, froid, la France subit une vague de mauvais temps assez déprimante ces temps-ci. Nos 2 dessinatrices, Mayade et Cacahuète, n'ont pas échappé à cette météo et sont tombées malades. Mais elles ont tenu, tout de même, à griffonner quelques choses pour Cartoon Master, votre rendez-vous bi-mensuel sur une rubrique mixant dessin et actualité du jeu vidéo. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette nouvelle rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps de visionner le troisième... Cartoon Master !

Animal Crossing : New Horizons, et plus précisément l'annonce de la Switch Lite dédiée au jeu, a inspiré Mayade. Rappelons que l'on attend le prochain jeu de Nintendo pour le 20 Mars prochain sur Nintendo Switch.

Cacahuète évoque le film Sonic. Elle revient sur le look de Sonic avant et maintenant. D'après les premiers retours, l'adaptation cinématographique du hérisson bleu ne plait pas à tout le monde.

Cartoon Master n°3 est déjà terminé. Rendez vous dimanche 1 Mars pour la quatrième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, contactez-moi par MP. Bon dimanche à tous !

Archives des Cartoon Master:

Cartoon-Master : Episode 1 : Annonce du pass d'extension de Pokemon Epée et Bouclier dans un Pokemon Direct et Fortnite, le jeu le plus joué sur Switch en 2019.

Cartoon-Master : Episode 2 : Annonce de Byleth et les Lapins Crétins dans Super Smash Bros Ultimate dans un Smash Bros Direct.