Cartoon-Master : Episode 2

Ce dimanche matin votre rubrique bi-mensuelle de dessin et jeu vidéo, exclusive à Nintendo-Master, revient. Nos 2 talentueuses artistes, Mayade et Cacahuète, vous fournissent aujourd'hui 2 planches. Si vous désirez vous aussi participer à cette nouvelle rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps d'ouvrir le second... Cartoon Master !

Mayade a dessiné sur l'annonce du personnage nommé Byleth, issue de la saga Fire Emblem, dans Super Smash Bros. Ultimate.

Super Smash Bros. Ultimate a également inspiré notre seconde dessinatrice, Cacahuète. De nouveaux personnages sont apparus dans ce jeu par l'intermédiaire de costume Mii.