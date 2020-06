Cartoon-Master : Episode 11

En ce jour de fête des mères, Cartoon Master revient dans une édition plus classique et chaleureuse. Accompagné de Nonomangaka, Mayade et Cacahuète, découvrez l'actualité Nintendo en dessin.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner le onzième ... Cartoon Master !

Mayade revient sur le Free to Play Ninjala, Ce battle royale a eu droit a une seconde session d'essai, cette fois plus concluante.



Cacahuète a dessiné sur le jeu Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix sur Switch. Hatsune Miku joue à son jeu dans les transports en commun.

Nonomangaka évoque l'évènement du mois dans Animal Crossing New Horizons. Il faut aider Serge et Risette a bien célébrer leur anniversaire de mariage.

Cartoon Master n°11 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 21 Juin pour la douzième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Bon dimanche à tous !

