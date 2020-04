Cartoon-Master : Episode 8

Un Cartoon Master revient en ce beau dimanche de confinement pour son 8ème numéro. Votre rendez-vous bi-mensuel sur notre rubrique mixant dessin et actualité du jeu vidéo connaitra aujourd'hui une édition plutôt light puisque seule Mayade a dessiné. J'espère que vous serez tout de même nombreux et nombreuses dans les commentaires afin de réagir à l’œuvre de notre dessinatrice. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette nouvelle rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps de visionner le huitième... Cartoon Master !

Restée chez elle confinée et dans sa tenue de grenouille, (parce que... pourquoi pas) c'est un jour spécial pour Mayade aujourd'hui. Souhaitons lui tous un joyeux anniversaire.

Cartoon Master n°8 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 10 Mai pour la neuvième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Bon dimanche à tous !

Archives des Cartoon Master : (cliquez sur l'image)