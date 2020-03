Cartoon-Master : Episode 4

Oui, il était d'habitude de sortie cette rubrique à 10 heures et nous avons un peu de retard. Mes excuses. En ce dimanche 1 Mars, nos 2 dessinatrices, Mayade et Cacahuète, ont à nouveau dessiné pour Cartoon Master, votre rendez-vous bi-mensuel sur une rubrique mixant dessin et actualité du jeu vidéo. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette nouvelle rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps de visionner le quatrième... Cartoon Master !

Cette semaine a eu lieu un évènement dédié à Pokémon nommé le Pokémon Day. C'est cette actualité et plus précisément celle sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier qui a inspiré Mayade.

La sortie de Animal Crossing : New Horizons, prévue pour le 20 Mars prochain sur Nintendo Switch, approche à grand pas. Cacahuète en parle à nouveau dans son dessin dans la TNTV.

Cartoon Master n°4 est déjà terminé. Rendez vous dimanche 15 Mars pour la cinquième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, contactez-moi par MP. Bon dimanche à tous !

Archives des Cartoon Master:

Cartoon-Master : Episode 1 : Un pass d'extension de Pokemon Epée et Bouclier présenté dans un Pokemon Direct et Fortnite, le jeu le plus joué sur Switch en 2019.

Cartoon-Master : Episode 2 : Annonce de Byleth et les Lapins Crétins dans Super Smash Bros Ultimate dans un Smash Bros Direct.

Cartoon-Master : Episode 3 : La Switch Lite Animal Crossing : New Horizons dévoilée et la sortie du film Sonic