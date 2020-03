Cartoon-Master : Episode 6

Toujours confiné en ce dimanche 29 mars 2020, vous squattez le net. Bonne nouvelle, Cartoon Master, votre rubrique préféré alliant dessin et jeu vidéo sort. Pour cette 6ème édition, notre chère Mayade n'a pas pu participer. La cause ? Elle est partie au Japon. Cacahuète, quant à elle, est toujours présente et occupe à elle seule cette édition plus légère. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique de dessin et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, n'hésitez pas à me contacter par MP.

Il est temps de visionner le sixième... Cartoon Master !

Animal Crossing New Horizon est sorti et occupe des milliers de confinés pour le bonheur des joueurs Switch. Voila le thème de ce dessin.

Cartoon Master n°6 est déjà terminé. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche 12 Avril pour la septième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et que vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Bon dimanche à tous !

Archives des Cartoon Master:

Cartoon-Master : Episode 1 : Un pass d'extension de Pokemon Epée et Bouclier présenté dans un Pokemon Direct et Fortnite, le jeu le plus joué sur Switch en 2019.

Cartoon-Master : Episode 2 : Annonce de Byleth et les Lapins Crétins dans Super Smash Bros Ultimate dans un Smash Bros Direct.

Cartoon-Master : Episode 3 : La Switch Lite Animal Crossing : New Horizons dévoilée et la sortie du film Sonic

Cartoon-Master : Episode 4 : Le nouveau Pokemon Zarude dans Pokemon Epée et Bouclier et Koh Lanta dans Animal Crossing : New Horizons