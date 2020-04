Cartoon-Master : Episode 7

Une belle édition de Cartoon Master vous attend pour ce 7ème numéro. Mayade est de retour du Japon et a pu participer à cette nouvelle édition, toujours accompagnée de Cacahuète. Côté nouveautés, Rubix_Man, un des testeurs de Nintendo-Master ( Voir son dernier test de Mekorama juste ici ), viendra de temps à autres apporter sa contribution avec ses créations. Ainsi, pour ce week-end de Pâques ensoleillé et confiné, votre rendez-vous bi-mensuel sur notre rubrique mixant dessin et actualité du jeu vidéo vous promet beaucoup de contenu. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette nouvelle rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps de visionner le septième... Cartoon Master !

Le confinement pour lutter contre le Covid-19 et les gestes barrières demandés peuvent être assez anxiogènes. Ces pensées associées aux événements d'Animal Crossing : New Horizons chamboulent Mayade jusque dans ses rêves.

Pour ce 7ème épisode, Cacahuète a donné vie à Thimothée, un joueur actuel d'Animal Crossing : New Horizons. Cette BD risque fort de parler à bien des joueurs en cette période de fêtes de Pâques...

Breaking News : Le confinement semble avoir touché le Royaume Champignon ! Une idée superbement illustrée non sans humour par notre ami Rubix_Man.

Et ce n'est pas fini ! Pour le 1er personnage du Fighters Pass Vol.2 de Super Smash Bros Ultimate, Nintendo a annoncé qu'il s'agira d'un combattant de Arms. Cela a inspiré Rubix_Man qui nous propose celle qui, selon-lui, a toutes ses chances de voler la vedette aux autres combattants aux bras élastiques : Min Min la toquée des ramens.

Cartoon Master n°7 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 26 Avril pour la huitième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Bon dimanche à tous !

Archives des Cartoon Master : (cliquez sur l'image)