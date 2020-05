Cartoon-Master : Episode 10 Spécial membre du staff

En ce dimanche 24 mai, nous fêtons 2 choses. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire (hé oui encore un) mais c'est surtout le 10ème Cartoon Master ! Le premier épisode date du 19 Janvier 2020. Cela fait plus de 4 mois que la rubrique a débuté sur le site et je remercie Mayade et Cacahuète qui l'ont fait vivre pendant tout ce temps. Il y a peu Nonomangaka est arrivée dans l'équipe de dessinatrice et semble s'y plaire.

Ce Cartoon Master spécial est aussi l'occasion de demander au membre du staff de mettre la main à la pâte. C'est donc 8 illustrations que vous verrez dans cette édition. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à partager via les réseaux sociaux. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP.

Il est temps de visionner le dixième... Cartoon Master !

Amano a dessiné et découpé un Mario en papier pour rappeler Paper Mario : The Origami King qui sort cet été sur Nintendo Switch.

Ggvanrom associe Pokemon et un gâteau d'anniversaire. Grodoudou semble vouloir me manger tout cru !

Rubix Man, qui avait proposé 2 dessins pour la 7ème édition, revient pour ce Cartoon Master spécial. Mario et Shulk aimeraient bien que leurs jeux se vendent aussi bien que celui de Tom Nook, l'anti-héros de Animal Crossing : New Horizons.

Tentapoulpe aime les masques et propose une illustration d'un mix entre Persona 5 et The Legend of Zelda: Majora Mask. Portez un masque pour protéger les autres du Covid19.

Rif Raff explique en un montage la relation entre Animal Crossing : New Horizons et le Covid19. Étrange planète.

Mayade se mélange les pinceaux entre mon âge et le nombre de Cartoon Master.



Cacahuète a réalisé un joli gâteau pour célébrer ce jour de fête, avec la princesse Peach à l'intérieur.

Nonomangaka m'a dessiné une Chompette pour l'occasion. Très gentil à elle.

Ce Cartoon Master spécial est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 7 Juin pour la onzième édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP. Bon dimanche à tous !

Les 3 derniers Cartoon Master :

Episode 9: La déception Ninjala

Episode 8: L'anniversaire de Mayade

Episode 7: Animal Crossing New Horizon et Super Smash Bros Ultimate