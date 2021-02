Cartoon-Master : S2 - Episode 8

En ce dernier jour du mois de Février, Cartoon Master revient, ce dimanche, afin de vous distiller de nouveaux dessins. Le dernier Nintendo Direct et Pokemon Present ont été tout deux des inspirations pour l'équipe de dessinateurs et dessinatrices.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master n°8 !

Nonomangaka nous propose un dessin du dernier Nintendo Direct sur l'une des scènes de Splatoon 3. Le Voyage de Chihiro ne serait pas une référence évidente ?

Le journal Les Mariols du jeu vidéo, imaginé par Judark, est pris d'assaut par des youtubers comme Julien Chièze ou Siphano. Ils ne sont pas content des annonces du dernier Nintendo Direct.

Adrien a dessiné sur le Pokemon Present dans un monde parallèle. Les 25 ans de Pokemon aurait pu mal se passer.

Cartoon Master n°8 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous le 14 Mars pour la prochaine édition.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche et bonnes fêtes à tous !