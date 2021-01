Cartoon-Master : S2 - Episode 6

Ce Cartoon Master est une édition assez spéciale. Elle est réalisé par uniquement des hommes. En effet, Nonomangaka est tombée malade et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Liny n'a malheureusement pas eu le temps à cause de son travail, ce qui est compréhensible. Quoiqu'il en soit, cette édition reste riche en illustration.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner le sixième numéro de ... Cartoon Master !

Judark demande de l'aide à Syrup, la sorcière de The Legend of Zelda: A Link to the Past, afin de prédire l'avenir de Nintendo.

Adrien image la relation entre Nintendo et les joueurs Switch qui demandent un Nintendo Direct pour savoir à quoi ils vont jouer cette année.

Cartoon Master est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous le 14 février pour une édition spéciale Saint Valentin.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les anciennes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !