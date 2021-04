Cartoon-Master : Spécial fête de Pâques

Alors que vous êtes tous entrain de chercher les œufs et lapins en chocolat dans votre jardin, Cartoon Master revient pour un épisode spécial consacré à la fête de Pâques. L'équipe de dessinateurs et dessinatrices vont illustrer votre dimanche de cette fête dans l'univers Nintendo. Rappelons que Cartoon Master est une rubrique bimensuelle où vous découvrez l'actualité Nintendo en dessin.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Spécial Pâques 2021 !

Nonomangaka a dessiné un Yoshi parfaitement dans le thème. Il peint les œufs qu'il pond.

Judark a réalisé une petite bande dessinée sur The Legend of Zelda : Link's Awakening. Une surprise attend notre héros sur cette ile.

Liny a créé une illustration originale ou l'on peut voir les héros de l'univers Nintendo dans une boite d'œuf.

Bon dimanche !