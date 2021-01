Cartoon-Master : Episode 5

Alors qu'il neige en France, Cartoon Master, votre rubrique préférée, revient sur Nintendo-Master pour la première édition de l'année. A savoir que Judark n'a pas pu apporté d'illustration cette fois mais reviendra dans 2 semaines dans l'édition n°6.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner le cinquième numéro de ... Cartoon Master !

Nonomangaka revient sur la récente présentation du parc de Nintendo, le Super Nintendo World, qui reçoit un visiteur bien particulier.

Adrien a dessiné sur Monster Hunter Rise dont la démo a récemment été fournie par Capcom. Il faudra s'habituer au nouveauté.

Liny a créé une petite BD sur la vidéo impressionnante où Link tue un gardien à 1400 mètres de distance dans The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Cartoon Master n°5 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 31 Janvier pour la prochaine édition.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les anciennes éditions au coin du feu en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche et bonne année !