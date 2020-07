Cartoon-Master : Episode 13 - Final

En ce dimanche 5 Juillet, Cartoon Master revient dans une édition un peu légère mais toujours agréable. Mayade et Cacahuète étant indisponible, Nonomangaka assure ce numéro en solo. Sachez que cet épisode n°13 est le dernier de la saison. Nos dessinatrices partent en vacances bien méritées et seront de retour en septembre.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner le treizième ... Cartoon Master !

Nonomangaka a dessiné sur la nouvelle mise à jour de Animal Crossing : New Horizons. L'héroine qui pique une tête dans la mer est un reflet des futures vacances de Nonomangaka et de ses amies dessinatrices.

Cartoon Master n°13 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour le retour de cette rubrique. Bon dimanche à tous !

Les Cartoon Master de cette saison:

Episode 12: Alex Kidd dans le miroir

Episode 11: Mariage, train et Battle Royale

Episode 10: Dessins libres avec le staff de NM

Episode 9: La déception Ninjala

Episode 8: L'anniversaire de Mayade

Episode 7: Animal Crossing New Horizon et Super Smash Bros Ultimate

Episode 6: Confinement et Animal Crossing New Horizon

Episode 5 : Le Mario Day avec le hashtag #sijétaisMario,je .

Episode 4 : Zarude dans Pokemon Epée et Bouclier et Koh Lanta dans Animal Crossing : New Horizons

Episode 3 : La Switch Lite Animal Crossing : New Horizons dévoilée et la sortie du film Sonic

Episode 2 : Annonce de Byleth et les Lapins Crétins dans Super Smash Bros Ultimate

Episode 1 : Le pass d'extension de Pokemon Epée et Bouclier et Fortnite, le jeu le plus joué sur Switch en 2019.