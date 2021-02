Cartoon-Master : Edition Spéciale Saint-Valentin

Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Valentin. Pour l'occasion, ce Cartoon Master est une édition spéciale dédiée à la fête des amoureux. Les personnages de l'univers Nintendo et ses couples ont été les inspirations pour l'équipe de dessinateurs et dessinatrices.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner cette édition Cartoon Master Spéciale Saint-Valentin !

Nonomangaka nous propose une illustration sur Super Mario 3D World + Bowser's Fury fraichement sorti sur Nintendo Switch.

Judark continue sa parodie des Guignols de l'Info mettant en scène le regretté Satoru Iwata . Envoyé Spécial sur l'archipel d'Animal Crossing : New Horizons.

Adrien a dessiné sur la relation entre Link et Zelda dans The Legend of Zelda Breath of The Wild lors d'un diner aux chandelles.

Liny a créé un dessin avec Samus Aran, Bayonetta et Zelda qui vous souhaitent une joyeuse Saint Valentin.

Cartoon Master Spécial Saint Valentin est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous le 28 février (dernier jour du mois) pour la prochaine édition.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche et bonnes fêtes à tous !