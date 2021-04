Cartoon-Master : S2 - Episode 12

Cartoon Master revient en ce milieu de mois d'Avril pour un 12 ème épisode de la saison 2 avec une mauvaise nouvelle : Liny Concept quitte l'équipe. Elle a commencé l'aventure au début de la saison 2 et nous a créé des dessins rafraichissants dans son style artisanal crayonné qui a progressé au fil des éditions.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master épisode 12 !

Nonomangaka a dessiné sur l'Indie World de ce mercredi. Le pourcentage des diverses vidéos d'annonces de Nintendo n'est pas égal.

Judark a réalisé une petite BD sur Pac-Man 99 récemment annoncé. Mario intervient sur le plateau des Mariols du Gaming.

Adrien a dessiné aussi sur l'Indie World de ce mercredi et plus particulièrement sur l'absence d'un certain jeu.

Cartoon Master n°12 - Saison 2 est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 2 Mai pour la 13 ème édition. Si vous vous sentez l'âme d'un(e) artiste et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter par MP.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche !