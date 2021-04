Pac-Man 99 est disponible - tous les détails et premier aperçu du jeu

Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man ! Comme on vous l'annonçait hier, 'icone des jeux d'arcade de Namco revient sur Nintendo Switch dès aujourd'hui dans un "battle royale" reprenant le principe de Super Mario Bros. 35 et de Tetris 99. Jouable gratuitement en ligne, pour les abonnés au Nintendo Switch Online, le jeu renferme plusieurs options payantes notamment avec près de 17 thèmes différents et même le mode hors en ligne à acheter (voir détails ICI.) En attendant de décovurir nos premières aprties, retrouvez une première vidéo du jeu de Super Nintendodad et une présentation complète du jeu.

SOYEZ LE DERNIER PAC-MAN EN LICE ! Affrontez le reste du monde et soyez le dernier PAC-MAN en lice dans PAC-MAN 99, un nouveau battle royale sur Nintendo Switch gratuit en ligne et disponible en tant qu'offre spéciale pour les abonnés au service Nintendo Switch Online. Savourez l'expérience PAC-MAN... mais à la sauce battle royale ! Parcourez le labyrinthe, mangez des Pac-billes et esquivez les fantômes tout en tentant de survivre plus longtemps que les 98 autres joueurs*. Plus la partie durera, plus les choses iront vite... arriverez-vous à être le PAC-ONE ? ŒIL POUR ŒIL... Mangez une Pac-gomme pour prendre votre revanche sur les fantômes qui vous traquent et les poursuivre à votre tour ! Mangez des fantômes effrayés pour envoyer des Pac-Man perturbateurs chez vos adversaires pour les ralentir et les pousser au Game Over, mais attention, vos adversaires ne se gêneront pas pour eux aussi tenter de vous gêner ! TOUT LE MONDE À BORD DU TRAIN DE FANTÔMES ! Les fantômes endormis sont la clé de la victoire. Servez-vous-en pour créer un train de fantômes, puis avalez une Pac-gomme pour vous créer un véritable buffet de fantômes effrayés et envoyer une ribambelle de Pac-Man perturbateurs pour conforter votre avance ou tenter de faire une remontée FAITES PREUVE DE STRATÉGIE ! Changez de stratégie à la volée pour améliorer votre vitesse, votre résistance aux Pac-Man perturbateurs ou encore votre capacité à engloutir les trains de fantômes d'une simple pression d'un bouton. Vous pouvez aussi définir le type de joueurs que vous voulez cibler. Allez-vous viser les adversaires proches de la défaite, ceux qui vous ont attaqué, ou simplement envoyer vos Pac-Man perturbateurs au hasard ? C'est vous qui décidez ! ENCORE PLUS DE PAC-MAN 99 Une sélection de modes supplémentaires, incluant un mode hors-ligne, peut être acheté séparément. Des thèmes supplémentaires tirés de licences Namco sont aussi disponibles à l'achat pour vous permettre de donner à votre écran des airs de Xevious, GALAGA ou encore Dig Dug pour ne citer que quelques exemples ! - Voir tous les DLC disponibles ICI