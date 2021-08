Pac-Man 99 : thème Splatterhouse: Wanpaku Graffiti disponible en téléchargement gratuit

Pac-Man 99 est comme Super Mario Bros. 35 et Tetris 99 un jeu exclusif réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online qui peuvent y jouer gratuitement avec jusqu'à 98 autres joueurs. Si on peut effectivement y, jouer sans débourser un seul centime (si on excepte le prix de l'abonnement) le jeu propose pas mal de DLC payant à commencer par le mode "Unlock" qui débloque notamment le mode solo jouable sans connexion internet. Il y a aussi de nombreux DLC à petits prix permettant de personnaliser son tableau avec des sprites provenant d'anciens jeux namco. Le résultat est parfois surprenant. comme c'est le cas aujourd'hui avec ce DLC gratuit qui reprend les personnages SD et les sprites de Splatterhouse: Wanpaku Graffiti, un titre de la fin des années 80 sorti uniquement au Japon sur Famicom parodiant les films d'horreur. Retrouvez des images de ce DLC que vous pouvez télécharger dès à présent sur l'eShop.

Source : Nintendo