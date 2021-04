Pac-Man 99 - Découvrez nos premiers pas dans ce nouveau Battle Royale

Jeu surprise annoncé hier et réservés aux possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online, Pac-Man 99 est un tout nouveau Battle Royale mettant cette fois-ci la petite boule jaune de Bandai Namco à l'honneur pour des parties endiablées à 99 joueurs en simultané. Reprenant le même principe que Tetris 99, le but ici est d'engranger un maximum de points et d'éliminer le plus de fantômes possibles pour pouvoir envoyer des malus à vos adversaires pour tenter de finir 1er du classement.

Si le jeu est accessible "gratuitement" pour les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online, Pac-Man 99 propose néanmoins une myriade de DLC payants pour embellir votre tableau de jeu, et débloquer de nouveaux modes. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir notre vidéo découverte ci-dessous.

Source : Nintendo