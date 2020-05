Tetris 99 - Un grand prix aux couleurs de Animal Crossing : New Horizons annoncé pour le 15 mai

Si Tetris 99 n'a plus de secrets pour vous et que vous désespérez de voir de nouveaux habillages pour vos parties en ligne, Nintendo vient de dévoiler la date du prochain grand prix du jeu. Du 15 mai à 9:00 au 19 mai à 8:59 vous pourrez participer à un évènement en collaboration avec la licence Animal Crossing : New Horizons.

Comme chaque grand prix, plus vous serez haut dans le classement et plus vous engrangerez de points. Et si vous atteignez les 100 points avant la fin de l'événement, vous pourrez bénéficier d'un thème exclusif aux couleurs de Animal Crossing : New Horizons pour apporter de la couleur à vos futures parties.