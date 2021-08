Tetris 99 annonce un thème collaboratif avec Zelda : Skyward Sword HD pour son prochain tournoi.

Un nouveau grand prix approche dans Tetris 99 et avec lui un thème exclusif. Cette fois-ci c'est The Legend of Zelda : Skyward Sword HD qui sera mis à l'honneur dans un superbe thème dévérouillable en jeu à partir du 6 août, 9 heures du matin et jusqu'au 10 août à la même heure . Tetris 99 est un battle-royal dans l'univers de Tetris, disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online depuis le 14 février 2019 , c'était le premier jeu de la vague des "99" avant Pac-Man 99 (dont nous vous parlions hier) ou le regretté Super Mario Bros. 35.

Pour déverrouiller celui-ci vous devrez obtenir 100 points durant ce 23ème tournoi, sobrement intitulé Un grand prix céleste, et ainsi avoir accès à ce thème, sa musique et ses petits changements (les Tetrominos deviendront par exemple des rubis de l'univers Zelda) au-delà de la date de fin du tournoi.

Vous pouvez voir ce thème en action dans la vidéo ci-dessous. Qu'en pensez-vous ? Vous fera-t-il retourner dans Tetris 99 ?