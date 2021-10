Tetris 99 - Ne loupez pas le Grans Prix Monster Hunter Rise

Et si pour ce week-end vous donniez un aspect un peu plus sauvage à vos partie de Tetris 99 ? Un nouveau défi est actuellement en cours, et vous propose de vous affronter dans de nouvelles battle royale sur un nouvel environnements reprenant musiques et illustrations de Monster Hunter Rise, dernier jeu de chasse de monstre signé Capcom.

Comme d'habitude, si vous obtenez 100 points lors de cet événement, vous pourrez utiliser ce thème spécial Monster Hunter Rise pour vos prochaines parties à loisir. Ne loupez pas le coche, Le Grand Prix Monster_Hunter Rise se déroule jusqu'au 12 octobre à 8h59 .