Zelda Ocarina of Time : une date de sortie pour le remake Nintendo Switch 2 et un logo pour le 40eme anniversaire- Les dernières rumeurs

Le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est l'un des évenements attendus cette année sur Nintendo SWITCH 2. Cependant pour le moment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.

Le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) nous a bien donné un petit teaser mais il faut admettre qu'il a apporté plus de questions que de réponses.

Nintendo va-t-il oser toucher à son classique de 1998 en nous offrant une vraie refonte ou se contenter de mettre à jour le jeu d'origine avec de nouveaux graphismes, de nouvelles cinématiques et des séquences parlées comme avec STAR FOX, par exemple ?

En attendant, les rumeurs vont bon train. Certains pensent avoir deviné la date de sortie du jeu... Ce sera le 12 novembre , à cause de la sortie d'amiibo ce jour-là... Cela semble tirer par les cheveux mais il semblerait que les amiibo ne sortent jamais sans jeu- à dire vrai, on n'a pas vérifié. Ce sera une bonne façon de vérifier cette étrange théorie.

Par ailleurs, le spécialise en rumeurs Necro'Felipe prétend avoir vu un logo pour le 40eme anniversaire de Zelda et il en a fait un mock-up (à retrouver ICI)

On aura ainsi droit peut-être à un Zelda Direct en septembre comme cela avait été le cas pour Mario en 2020 (cela parait si loin aujourd'hui !) qui avait officialisé l'arrivée ( dix jours plus tard ) de Super Mario 3D All-Stars.

En attendant, un peu partout (aux Etats-Unis et au Japon) le jeu reçoit sa classification. En europe, le jeu est toujours classé provisoirement PEGI 12 comme les autres versions du titre.

En attendant des infos officielles, on peut dire que Nitnendo réussit jusqu'à présent à garder le secret sur son titre. Il faudra donc patienter pour découvrir si 28 ans plus tard , The Legend of Zelda: Ocarina of Time réussira à créer l'évenement comme il 'avait créer au moment de sa sortie initiale.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sera disponible cette année sur Nintendo SWITCH 2.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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