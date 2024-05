Twitter / X retiré officiellement de la Nintendo Switch

Si vous avez pris l'habitude de poster des images ou de courtes vidéos de vos exploits vidéoludiques sur X (ex Twitter), sachez qu 'à partir du 10 juin , cela ne sera plus possible. Comme Microsoft et Sony l'ont déjà fait pour leurs consoles,, Nintendo vient en effet d'annoncer le retrait de X de la Switch ainsi que la possibilité d’envoyer des demandes d’amis à des amis sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, la publication des images et des vidéos sur Facebook restera disponible sur Nintendo Switch mais peut-être plus pour très longtemps. Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous le communiqué officiel de Nintendo :

As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature.



Find out more: https://t.co/rNkouTo109