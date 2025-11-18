Tomb Raider, la série : première image de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft

Après une série animée "ratée" produite par Netflix, Lara Croft s'apprête à revenir sur nos petits écrans dans une série en live-action, produite cette fois par Prime Vidéo.

Créée, scénarisée et co-showrunnée par Phoebe Waller-Bridge (coqueluche d'Hollywood depuis le succès de sa série Fleabag), cette nouvelle série est attendue de pied ferme par les fans dont beaucoup craignent le pire.

Il faut dire que ces dernières années, le syndrôme des "girl boss" a fait beaucoup de mal à la pop culture avec des personnages féminins prétentieux, over-cheatés et très souvent insupportables comme Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir ou encore le rôle de... Phoebe Waller-Bridge dans le dernier Indiana Jones.

Et le choix de Sophie Turner pour incarner Lara Croft n'a pas vraiment rassuré sur ce point-là. Sophie Turner, connue pour ses rôles de Sansa Stark dans Game of Thrones et de Jean Grey (jeune) dans les films X-Men, n'est pas franchement une actrice très expressive ni dynamique....

Mais qui sait ? Hollywood aime les miracles... Et il faut reconnaître que la première image promotionnelle de la série montrant Sophie Turner dans les habits de la Lara Croft des premiers jeux, est finalement, plutôt, prometteuse.

Evidemment, il faudra attendre encore un peu avant de découvrir la série Tomb Raider sur Prime Vidéo. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez que Prime Video prépare aussi une série tirée des jeux God of War, prouvant si besoin que les jeux vidéo ont la côte en ce moment à Hollywood. C'est Ryan Hurst qui incarnera Kratos.

