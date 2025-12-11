Tomb Raider : Lara Croft revient dans deux nouveaux jeux

C'était l'une des stars de THE GAME AWARDS diffusé la semaine dernière (et dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) et elle n'a pas déçue puisque Lara croft reviendra très prochainement sur consoles dans non pas un mais deux jeux.

Le premier, qui avait fuité sur le net peu avant la cérémonie se nomme TOMB RAIDER : Legacy of Atlantis. Il s'agit d'une "réinterprétation" du tout premier titre sorti en 1996 . Il est attendu en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

TOMB RAIDER : Legacy of Atlantis.

Poussez l'aventure à son paroxysme dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, une magnifique réinterprétation du jeu qui a défini le genre en 1996. Incarnez Lara Croft et tirez parti de votre intelligence et de vos capacités physiques pour explorer des lieux exotiques ensevelis par les sables du temps, des jungles du Pérou aux ruines de la Grèce antique en passant par les déserts d'Égypte et une mystérieuse île méditerranéenne baignée de mythes. Parcourez des paysages pleins de pièges, déjouez des engins mortels et affrontez de redoutables prédateurs tout en cherchant les morceaux éparpillés du Scion, un objet ancien renfermant une puissance incommensurable. Que vous pilliez des tombeaux depuis toujours ou découvriez l'univers de Lara, Tomb Raider: Legacy of Atlantis vous propose des graphismes épatants grâce à Unreal Engine 5, un design moderne et de nouvelles surprises, le tout en rendant hommage à l'esprit et l'ambiance de la première aventure de Lara Croft.

Le second titre TOMB RAIDER Catalyst, est entièrement nouveau et proposera une aventure en monde ouvert qui se veut comme "un tournant audacieux" pour la série. Le jeu est attendu en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam

TOMB RAIDER Catalyst

Tomb Raider : Catalyst marque un tournant audacieux pour la série, Lara Croft se lançant dans une nouvelle aventure à travers l'Inde du Nord. L'histoire se déroule après un cataclysme mythique qui a libéré d'anciens secrets et réveillé les forces mystérieuses qui les protègent. Lorsque les chasseurs de trésors les plus redoutables du monde entier convergent vers la région, Lara se lance dans une course contre la montre pour découvrir la vérité enfouie sous ce paysage dévasté et arrêter ceux qui voudraient exploiter son pouvoir. Alors que le monde antique se heurte au présent, Lara doit choisir à qui faire confiance parmi ses rivaux et ses alliés pour éviter une catastrophe et protéger un secret qui pourrait changer le cours de l'avenir. Propulsé par Unreal Engine 5, Tomb Raider: Catalyst offre le monde ouvert le plus vaste jamais créé pour la saga Tomb Raider. Lara y explorera des paysages regorgeant de secrets, se plongera dans des tombeaux oubliés aux énigmes complexes et résoudra d'anciens mystères grâce à son intelligence hors du commun et à des technologies d'aventure hautement personnalisables. Idéal pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus, ce jeu propose une histoire palpitante de confiance et de trahison qui mettra Lara Croft à l'épreuve. Tomb Raider: Catalyst sortira en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

Pour le moment, les deux jeux ne sont pas annoncés sur Nintendo Switch 2 mais on espère que cela changera dans les semaines à venir. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025

Le prochain jeu des aventures de Lara Croft dévoilé aux Game Awards 2025

Et toujours :