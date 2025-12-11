Mega Man: Dual Override - Le 12ème opus de la franchise annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Les fans de Capcom l'attendaient, il est de retour ! Le 12ème épisode principal de la série Mega Man vient d'être officiellement annoncé à l'occasion des Game Awards 2025, et il se prénommera Mega Man: Dual Override. Attendu pour 2027 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son teaser dédié ci-dessous, ainsi que les premières images du titre.

Ce mois-ci, Capcom organisera un concours spécial de conception de boss pour Mega Man: Dual Override au cours duquel les fans auront la chance d'aider le Dr Wily à créer un tout nouveau Robot Master qui apparaîtra dans le jeu. Plus de détails sur les modalités de participation sont disponibles sur le site officiel du concours et son trailer.

En 2027, Capcom célébrera également le 40e anniversaire de la série Mega Man. Le « Blue Bomber » a commencé à combattre des robots en 1987 et a immédiatement captivé les joueurs grâce à son gameplay gratifiant, ses personnages hauts en couleur et sa musique entraînante. La saga s'est vendue à plus de 43 millions d'exemplaires dans le monde et a dépassé le cadre des jeux vidéo pour s'étendre aux bandes dessinées, aux séries télévisées et à bien d’autres supports.

Pour célébrer cette annonce, Mega Man™ 11 bénéficiera d'une remise spéciale sur les boutiques en ligne au cours des prochains jours. Pendant une durée limitée, les joueurs pourront se procurer ce titre très apprécié à prix réduit sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Xbox Store et Steam.