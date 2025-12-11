Orbitals - Une aventure sci-fi au look rétro animés japonais annoncé sur Nintendo Switch 2

Les Game Awards ont été l'occasion de découvrir une nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2. Tout premier titre du studio Shapefarm, et édité par Kepler Interactives (Sifu, Rematch, Pacific Drive, Clair Obscur: Expedition 33), nous vous présentons Orbitals, un jeu d’aventure intergalactique coopératif qui se déroule dans un tout nouvel univers animé qui vous plongera dans l'ambiance des dessins animés japonais des années 90. Attendu dans le courant de l'année 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous. À noter que le titre a été conçu dès le départ comme une expérience multijoueur asymétrique.

Orbitals vous invite à faire équipe pour incarner Maki et Omura, deux explorateurs inséparables poussés davantage par leur détermination que leur expérience professionnelle. Ensemble, ils devront braver de nombreux périls spatiaux pour sauver leur station spatiale en ruine des affres d'une tempête cosmique surnaturelle. Des outils pour le moins originaux qui ouvrent de nouveaux chemins, des champs d’astéroïdes dangereux à travers lesquels piloter, une pause bien méritée pour s'imprégner de l'atmosphère somptueuse inspirée des animes : embarquez dans une aventure intergalactique surprenante qui vous permettra de créer des liens puissants avec votre partenaire.

Développé à l’aide de l’Unreal Engine 5, Orbitals tire pleinement parti des spécificités de la Nintendo Switch 2 pour offrir une expérience coopérative inoubliable, peu importe votre manière préférée de créer du lien avec l’autre. Vous pouvez faire équipe avec deux paires de Joy-Con™ 2 sur la même Nintendo Switch 2 en coopération locale par écran partagé, profiter de l’option GameShare pour partager Orbitals avec une autre personne en local sur un Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch™ compatible, mais aussi vous connecter en ligne pour profiter du micro et de l’application GameChat pour des communications limpides. Les joueurs et les joueuses du monde entier peuvent faire équipe et sauver la situation ensemble, tel un inséparable duo !

Orbitals capture la chaleur le style emblématiques des grands classiques de l’animation japonaise, qui prennent vie grâce au souci du détail authentique et au profond respect qui animent l'équipe de développement de Shapefarm, basée à Tokyo. Les artistes et développeurs ont créé un tout nouvel univers inspiré par les animes rétro du début des années 90, insufflant la vie à cette forme d'art d'une manière complètement inédite.

De plus, l’équipe a noué un partenariat avec Studio Massket, studio d’animation derrière certains des animes japonais les plus populaires, pour créer à la main des séquences cinématiques qui apportent cette touche d'authenticité supplémentaire qui ravira les fans d'animes. Avec les doublages disponibles en japonais ou en anglais, Shapefarm entend honorer cette forme d’art qu’est le dessin animé avec une aventure coopérative dont vous tomberez irrémédiablement amoureux.