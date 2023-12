The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : jouez en vue FPS grâce à un glitch

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti en mai dernier mais on continue d'en découvrir les secrets. Alors que certains joueurs rivalisent de créativité, d'autres cherchent à utiliser des glitchs. C'est la cas de la chaîne Youtube Gaming Reinvented qui a trouvé un moyen pour passer le jeu en vue à la première personne en provoquant un glitch. L'opération est pour le moins fastidieuse surtout qu'au final, la vue FPS ne sert pas à grand chose... Cependant, si vous voulez malgré tout décovurir Hyrule comme si vous y étiez, la vidéo de Gaming Reinvented est à voir ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Nintendolife