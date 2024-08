The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dévoile un nouveau monde et un nouveau mode

Dans moins d'un mois, l'une de nos princesses préférées est de retour sur Nintendo Switch. En effet, la princesse Zelda casse les codes et devient enfin l'héroïne d'un jeu de la licence qui porte son nom dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Dans ce nouveau titre qui combine le style chibi du remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening au gameplay non-conventionnel de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, c'est Link qui doit être sauvé par la princesse et non l'inverse;

Alors que de mystérieuse failles défigurent Hyrule et engloutissent ses habitants dont le Roi et Link, la princesse va devoir user de sa sagesse pour vaincre les nombreux pièges et ennemis qui ne vont pas manquer de se dresser sur son chemin.

Si vous suivez l'actualité autour du jeu, vous savez déjà que dans ce jeu, pour progresser dans l'aventure et combattre, Zelda bénéficiera de l'aide d'un être magique nommé Tri, qui lui permettra de créer des "echoes" d'objets et d'ennemis mais aussi de maîtriser le pouvoir de la synchronisation de façon à déplacer de gros objets à son avantage.

Jusqu'à présent, on ne savait pas si la princesse allait pouvoir se battre à l'épée comme Link ou si elle allait devoir constamment ruser en utilisant et dupliquant les différentes ressources à sa disposition pour triompher de l'adversité. Dans le dernier trailer publié par Nintendo, que nous vous invitons à visionner sur cette page, on découvre que finalement notre princesse pourra bien se battre directement avec une épée. Cependant, cela se fera sous certaines confitions et pour un temps limité.

En effet, une fois l'épée trouvée, Zelda pourra passer en " mode épéiste " et se transformer en une sorte d'ersatz de Link (version fantomatique) pendant une courte durée, une jauge se vidant à chaque utilisation. Il faudra donc combiner intelligemment les différents pouvoir octroyés par Tri avec le mode épéiste en fonction des situations.

Dans le même trailer, on découvre que Zelda pourra pénétrer dans les mystérieuses failles via différentes entrées qui lui permettront d'arpenter " le monde du néant" , un monde étrange composé de structures bizarres suspendues dans le vide mais aussi de donjons bourrés de mystères, d'ennemis et de "puissants boss".

Le trailer nous permet aussi de rencontrer quelques-uns des habitants farfelus d'Hyrule dont Igor, un fabricant d'automates hyper puissants mais cassables... Quant à la dernière image du trailer, elle semble confirmer ce que l'artwork officiel du jeu nous laissait supposer... Pour en savoir plus, il faudra cependant faire encore preuve d'un peu de patience...

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi

