Super Mario Party Jamboree reçoit la mise à jour 2.1.1 - Tous les détails

Sorti en octobre dernier sur Nintendo Switch, Super Mario Party Jamboree a reçu cet été une extension Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV dont on vous a fait un test complet ICI.

Le jeu vient de recevoir une petite mise à jour dont vous pouvez retrouver le détails ci-dessous

Dernière mise à jour : version 2.1.1 (publiée le 5 août 2025 ) Correction de bugs Correction d'un bug où, lorsque vous jouez sur Nintendo Switch 2 et que vous suivez certaines étapes, dans les classements en ligne de certains mini-jeux, des records sont téléchargés qui n'ont pas réellement été atteints.

Pour mémoire, voici les détails de Super Mario Party JAMBOREE - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV disponible à 79,99 € sur l'eShop. Si vous possédez le jeu original, la mise à niveau vous coûtera 19,99€ .

Devenez la superstar du spectacle dans Jamboree TV, un jeu télévisé animé par Toad et exclusif à l'édition Nintendo Switch 2 Profitez de mini-jeux qui utilisent la manette Joy-Con™ 2* pour les commandes de la souris, le microphone intégré de la console pour répondre à vos sons, et plus encore

Connectez la caméra Nintendo Switch 2 ou une autre caméra USB-C® compatible** à la console Nintendo Switch 2 et faites entrer tout le monde dans le jeu

Profitez de Jamboree TV en haute résolution en mode TV et en mode portable

Pour rappel, Super Mario Party Jamboree est disponible depuis le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos sur Super Mario Party Jamboree lire notre test complet et notre revue de tests

