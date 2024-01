SONIC Generations pourrait avoir droit à un remaster annoncé cette semaine

Grâce au succès des films (en attendant l'épisode 3 actuellement en tournage) Sonic, le hérisson bleu de Sega, n'a jamais été aussi omniprésent sur nos écrans (et ailleurs). Ainsi, en quelques mois , nous avons pu découvrir de nouveaux opus en 3D et en 2D, SONIC Frontiers et SONIC Superstars (sans parler de SONIC Dream Team sur Apple Arcade) mais aussi d'anciens titres grâce à SONIC Origins Plus ou encore Sonic Colours Ultimate, remaster de l'exclusivité Wii sortie en 2010.

Une véritable avalanche bleue qui n'est probablement pas prête de s'arrêter, Sega ayant l'ambition de suivre, avec Sonic, l'exemple de Nintendo avec Mario. En attendant de nous révéler avec qui Sonic se frittera aux jeux olympiques de Paris, il se pourrait qu'un autre remaster pointe le bout de son nez... C'est en tout cas une rumeur qui enflamme le net depuis peu.

Sega à l'embarras du choix : :Sonic Adventure, Sonic and the Secret Rings, Sonic et Le Chevalier Noir, SONIC Lost World, Sonic Boom : L'ascension de Lyric, SONIC BOOM : Le Feu & la Glace, , Sonic Chronicles : The Dark Brotherhood, SONIC Rush, Sonic Unleashed... A moins qu'il ne s'agisse du remaster de SONIC Generations ? En même temps si vous avez lu le titre de cette news, vous avez la réponse.

C'est Nick Baker, co-fondateur et co-animateur de podcast XboxEra qui est à l'origine de cette rumeur.

Sur son compte Twitter, ce spécialiste en fuites diverses et variées, a semble-t-il dévoilé une partie du programme du prochain State of Play de Sony qui pourrait arriver cette semaine. Pour être précis, Nick Baker n'a pas tout a fait annoncé le portage de Sonic Generations mais a simplement écrit : "Sonic vivra dans l'ombre de sa génération" / "Sonic will live in the shadow of his generation".

Pour mémoire, Sonic Generations est un épisode sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 pour les 20 ans de Sonic. Il permettait de diriger deux Sonic (ancien et nouveau) et donc de proposer deux sortes de niveaux différents, classiques et modernes. Le jeu avait été plutôt bien accueilli même si ce n'était pas non plus le délire. Notez que la 3DS avait eu droit à sa propre version du titre.

Alors, le remaster de Sonic Generations va-t-il être dévoilé cette semaine ? Encore un peu de patience pour le découvrir- ou pas ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible depuis le 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI.

Lire aussi :

Et toujours :

,

Source : Sonicstadium