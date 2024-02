Sonic X Shadow Generations : Sonic Generations revient cette année avec de nouveaux niveaux 2D et 3D avec Shadow

La rumeur était fondée. Sonic Generations, sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 reviendra bien en 2024 "dans l'ombre de Shadow" avec Sonic X Shadow Generations. Le jeu inclura en fait deux jeux.

Le premier proposera une nouvelle histoire et de nouveaux niveaux, modernes et classiques, avec Shadow, le célèbre vrai-faux méchant qui, joies du cross-média, aura droit, au même moment, à sa série tv et un rôle dans le prochain film Sonic.

Le second qui sera, en fait, une remasterisation du Sonic Generations original incluant les "scènes 2D et 3D emblématiques avec des visuels améliorés et un nouveau contenu bonus". En attendant d'autres infos, retrouvez la présentation du jeu, son trailer d'annonce et quelques images.

Shadow the Hedgehog est de retour et il fait équipe avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une toute nouvelle collection offrant deux expériences uniques ! Incarnez Shadow the Hedgehog dans une histoire inédite et parcourez des niveaux emblématiques en 2D et 3D avec Sonic classique et moderne dans cette nouvelle version remastérisée de SONIC GENERATIONS.

Sonic X Shadow Generations sera disponible durant l'automne 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

