REALMz : Shadow Space Colony ARK - La dernière manette sans-fil de PDP met Shadow à l'honneur

Alors que Sonic X Shadow Generations est entrain d'exploser les scores en quelques jours à peine, Turtle Beach Corporation et PDP viennent de dévoiler leur nouvelle manette sans fil Sonic REALMz™: Shadow Space Colony ARK. Tout comme les précédents modèles de la marque REALMz, nous aurons le droit à une manette sans fil à la coque transparente avec une mini figurine de Shadow posant fièrement dans une des poignées. Si vous pensiez pouvoir faire une partie de Sonic X Shadow Generations avec cette manette en main, il va falloir hélas faire preuve de patience, la Sonic REALMz : Shadow Space Colony ARK sera officiellement disponible à partir du 10 janvier 2025 dans l'Hexagone.

La manette Sonic REALMz : Shadow Space Colony ARK de PDP est dotée d'un design transparent représentant l’emblématique Space Colony ARK de la franchise Sonic. Elle est compatible avec les consoles Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch OLED, et permet de jouer confortablement depuis un canapé grâce à sa portée sans fil de 9 mètres. Elle dispose également d'une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 30 heures de jeu par charge et d'éclairage LED personnalisables.