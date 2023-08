PDP présente ses manettes transparentes REALMz avec des figurines SONIC à l'intérieur

Si comme votre serviteur vous avez tendance à collectionner les manettes de jeux, la nouvelle gamme de chez PDP devrait potentiellement vous intéresser. Baptisée REALMz, cette gamme propose une sélection de manettes transparentes, incluant des figurines de Sonic, Knuckles et Tails dans sa coque, le tout sous licence officielle Nintendo. La gamme propose des manettes en versions filaire (39,99$) ou sans fil (59,99$) ainsi que des casques filaires.

REALMz prend les univers de vos jeux préférés et les transporte dans un contrôleur ou un casque. Vous pouvez collectionner, exposer et jouer avec ces accessoires de jeu accrocheurs, et explorer les histoires construites à l'intérieur de chacun d'entre eux."