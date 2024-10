Sonic X Shadow Generations - Le million d'unités atteint en moins d'une semaine

Serait-ce un retour gagnant pour le hérisson bleu qui en faisait voir de toute mes couleurs au plombier moustachu il y a plusieurs années ? Version remaniée du jeu éponyme sorti en 2011 sur 3DS et supports concurrents, Sonic X Shadow Generations propose aux joueurs de revivre l'aventure originale avec de nouveaux graphismes, et surtout un scénario additionnel mettant en avant le charismatique Shadow. Disponible depuis le 25 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre a déjà réussi à s'écouler à plus d'un million d'exemplaire. Espérons que le jeu continue sur cette lancée jusqu'aux fêtes de fin d'année !

Shadow the Hedgehog revient avec Sonic classique et moderne dans SONIC X SHADOW GENERATIONS, une nouvelle collection offrant deux expériences uniques ! Incarnez Shadow et découvrez ses nouvelles capacités attestant qu'il est l'unique être suprême ! Foncez à travers les niveaux marquants de sa vie, découvrez des secrets et déverrouillez des pouvoirs pour sauver le monde de Black Doom.

Source : Nintendo