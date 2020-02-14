Snack World : Mordus de Donjons – Gold obtient un remake sur Nintendo Switch 2 et PS5

A l'occasion de l'évenement Level 5 Vision 2026, le studio japonais Level 5 (FANTASY LIFE i : La voleuse de temps ou encore INAZUMA ELEVEN: Victory Road) a présenté ses prochains jeux.

Si la plupart sont des jeux mobiles, l'évenement a permis d'avoir quelques nouvelles de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur (voir ici) mais aussi de découvrir un nouveau jeu... Enfin nouveau, il faut le dire vite puisqu'il s'agit en réalité d'une nouvelle version de Snack World : Mordus de Donjons – Gold sorti en 2020 sur Nintendo Switch.

Nommé Snack World: Reloaded, le jeu, actuellement en développement, reprendra le titre original (toujours inspiré de l'animé Snack World) avec de nouveaux graphismes, un nouveau gameplay et une nouvelle histoire centrée sur le héros de l'animé, Chub.

Pas vraiment de détails supplémentaires pour le moment ni de date de sortie. Tout ce que l'on sait, c'est que comme pour le jeu du Professeur Layton (et quasiment tous les jeux Level 5, à dire vrai) Snack World: Reloaded sortira sur Nintendo Switch 2 mais aussi sur PC et PS5 !

En attendant d'autres infos, retrouvez le premier trailer du jeu, et n'hésitez pas à nous dire cce que vous en pensez en commentaires.

Pour vous rafraîchir la mémoire, retrouvez notre test complet de Snack World : Mordus de Donjons – Gold sur Nintendo Switch.

LIRE AUSSI :Le nouveau Prof LAYTON sortira bien cette année sur Nintendo SWITCH 2 mais aussi sur PS5

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