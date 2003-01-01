Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sortira bien cette année sur Nintendo SWITCH 2 mais aussi sur PS5

Ces derniers mois , Level 5 est revenu en force grâce aux sorties de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps et de INAZUMA ELEVEN: Victory Road. Mais le studio japonais est loin d'avoir tiré toutes ses cartouches.

On attend encore DECAPOLICE, Holy Horror Mansion et... Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, le nouvel opus de la célèbre série qui a fait les beaux jours de la NDS.

Logiquement, le jeu est attendu cette année en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais les infos sont plutôt rares...

A l'occasion du Level 5 Vision 2026, qui a eu lieu aujourd'hui, le jeu est toutefois venu se rappeler à notre bon souvenir. Et, bonne nouvelle, il est toujours prévu en 2026 . Malheureusement, pour le moment, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur n'a toujours pas de date de sortie précise.

Par contre, on découvre que Nintendo n'a plus l'exclusivité du Professeur bien-aimé, en effet Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sortira simultanément sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et... PS5- une première pour une console Playstation.

En attendant d'autres infos, retrouvez un nouveau trailer et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sera disponible en 2026 sur Nintendo Switch 2.

LIRE AUSSI : Snack World REALODED annoncé sur Switch 2 et PS5

Lire aussi :