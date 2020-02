Test de Snack World : Mordus de Donjons – Gold : une exclusivité à dévorer sur Nintendo Switch

Alors que Nintendo a perdu l'exclusivité des licences Yo-Kai Watch et Inazuma Eleven qui jusqu'à présent faisaient le bonheur des possesseurs de ses consoles, il y a une "nouvelle" licence de Level-5 qui pour le moment résiste à l'appel des autres plateformes (même si au Japon, elle s'est déclinée aussi sur mobiles) : Snack World ! Si vous ne la connaissez pas, il s'agit d'une énième licence cross-média comme le studio japonais en a le secret qui combine une série animée, un jeu vidéo et des produits dérivés...La série animée est actuellement diffusée en France sur Gulli et si vous ne l'avez pas encore regardée et que vous aimez les mangas loufoques : foncez (voir un épisode ICI) ! Quant au jeu vidéo, Snack World : Mordus de Donjons – Gold qui sort aujourd’hui sur Nintendo Switch, ne foncez pas bêtement ! Lisez plutôt notre test !

Alors faut-il craquer pour Snack World : Mordus de Donjons – Gold ou passer son tour ? Eléments de réponse dans notre test complet !

