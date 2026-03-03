Rhythm Paradise GROOVE : une démo gratuite disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Rhythm Paradise Groove est l'un des derniers "gros" jeux Nintendo Switch 1 (et il sera évidemment aussi jouable sur Nintendo SWITCH 2).

Présenté longuement dans le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Rhythm Paradise Groove sera disponible dès le début du mois prochain.

Ajoutant de nombreux modes de jeux solo mais aussi multi, le jeu tentera de s'inscrire dans la continuité de Rhythm Paradise Megamix, sorti fin 2016 sur 3DS tout en apportant quelques nouveautés...

Si, comme nous, vous avez hâte de découvrir les nouveaux mini-jeux de rythme déjantés concoctés par les développeurs, bonne nouvelle, les 5 premiers mini-jeux solo sont accessibles via la démo gratuite, disponible dès à présent.

Découvrez les cinq premiers mini-jeux solo et amusez-vous à plusieurs en épilant un oignon géant, puis transférez votre progression vers le jeu complet ! Vous pouvez télécharger la démo gratuite depuis le Nintendo eShop de votre console ou via cette page en utilisant le bouton « Télécharger la démo » !

En attendant la sortie du jeu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Rhythm Paradise Groove est attendu le 2 juillet et vous pouvez télécharger la démo sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le prix du jeu est de 39,99€ et son poids est de 3,5 Go.

Laissez la musique vous guider dans Rhythm Paradise Groove sur Nintendo Switch. Découvrez une collection de mini-jeux de rythme aussi hauts en couleur que décalés, en solo ou en bonne compagnie ! ♪ Le rythme est en tout, et tout est dans le rythme ♪ Peu importe la situation, les règles sont toujours les mêmes : appuyez sur les boutons en rythme pour réussir le défi. Sautez à travers des cerceaux, attrapez des légumes au vol, donnez des coups de masse et bien plus encore ! Mettez votre sens du rythme à l'épreuve à travers plus de 80 mini-jeux inédits, et retrouvez des musiques originales signées par le célèbre producteur japonais Tsunku♂. ♪ Rassemblez la bande ♪ Réunissez-vous devant le même écran et amusez-vous ensemble dans plus de 30 mini-jeux multijoueur ! Jouez à quatre dans toutes sortes de scénarios décalés, qui vont d'une course entre catcheurs à l'épilation d'un oignon géant. Choisissez librement parmi toute une gamme de mini-jeux en coopération et compétitifs, qui mettront chacun votre sens du rythme à l'épreuve de façon unique. ♪ Encore plus de modes ♪ Un RPG rythmique Utilisez la magie du rythme pour vaincre vos ennemis dans Beatspell. Lancez toutes sortes de sorts en suivant différents rythmes, améliorez vos capacités, et découvrez la suite de l'histoire au fil des chapitres à débloquer en gagnant des médailles dans les autres mini-jeux solo ! À vos baguettes Apprenez les bases de la batterie dans les cours de batterie, où chaque partie de l'instrument correspond à un bouton différent. Suivez les indications des leçons guidées ou jouez ce que vous voulez en impro ! Et ce n'est pas tout ! Toutes sortes de secrets et de surprises sont à découvrir ! Il y a par exemple une console de mixage qui vous permet d'expérimenter comme il vous plaît, ou encore un café où vous pouvez ralentir le tempo entre deux sessions bien rythmées ! ♪ Jouez à la carte ♪ De nombreuses options d'accessibilité sont disponibles pour jouer comme il vous plaît ! Vous pouvez demander à Lecturina, votre assistante féérique, de lire à haute voix les textes à l'écran, calibrer le délai de réaction du jeu pour jouer de façon optimale en mode TV, et bien plus encore.

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Source : Nintendo