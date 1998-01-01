Resident Evil Requiem : Capcom dévoile un nouveau trailer explosif de son nouveau Resident Evil

A l'occasion du State of Play de Sony diffusé cette nuit, Capcom a dévoilé un nouveau trailer de Resident Evil Requiem, le 9eme opus de sa cultissime franchise.

Proposant deux gameplay différents en fonction du personnage joué ( Léon ou Grace), Resident Evil Requiem s'annonce explosif, mystérieux et terrifiant. Son arrivée sur Nintendo Switch 2 en même temps que les autres versions est un évenement. Espérons toutefois que cette version soit à la hauteur des frissons qui nous attendent...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Pour rappel, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.

Resident Evil Requiem est le neuvième jeu de la série principale Resident Evil.



Préparez-vous à échapper à la mort dans une intense expérience qui vous glacera le sang.



Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l’équipe de développement, donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais. Raccoon City Retour à la ville du désastre et du désespoir

Une ville ordinaire du midwest des États-Unis où se trouvait le siège d'une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale nommée Umbrella.

Suite à l'apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. Grace Ashcroft Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée. Gameplay Plongez-vous dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et à la troisième personne, pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux.





Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026.

,

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Et aussi :

Et toujours :