Resident Evil Requiem : une démo pour découvrir le jeu gratuitement sur Nintendo SWITCH 2

Resident Evil Requiem est un des grands jeux sortis cette année sur Nintendo SWITCH 2. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, Capcom propose une démo gratuite à télécharger sur l'eShop. Vous pourrez ainsi découvrir le début du jeu sur la console de Nintendo et commencer à frissonner. Notez cependant que les données de sauvegarde de la démo ne sont pas compatibles avec le jeu complet.

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store). Retrouvez ICI notre test complet et plus d'infos avec nos news dédiées.

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

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