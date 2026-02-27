Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem : l'histoire va continuer avec un DLC à venir

Par rifraff - Il y a 52 minutes

Resident Evil Requiem est disponible sur de nombreuses plateformes et notamment sur Nintendo SWITCH 2. C'est déjà un incroyable succès critique et public avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Et ce n'est pas fini. Dans une vidéo postée sur les réseaux (et que vous pouvez retrouver ci-dessous), Koshi Nakanishi, le directeur du jeu a confirmé que le titre continuerait a être mis à jour mais aussi qu'il aurait droit à du contenu supplémentaire. D'abord un mode photo arrivera prochainement ainsi qu'un mini jeu, prévu en mai prochain. De plus, les développeurs prévoient une extension de l'histoire afin d'explorer plus en profondeur l'univers de Resident Evil Requiem. Il faudra cependant être patient avant de la décovurir...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

LIRE AUSSI :

Et aussi :

Resident Evil Requiem
Capcom

  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
  • 27 février 2026

Sur le même sujet

0
Image news
Resident Evil 7 et Village - Premier aperçu des versions Nintendo...
2
Image news
Resident Evil Requiem : déjà un immense succès pour le nouveau Re...
15
Image news
Nintendo Switch 2 : tous les jeux immanquables en 2026