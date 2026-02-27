Resident Evil Requiem : l'histoire va continuer avec un DLC à venir

Resident Evil Requiem est disponible sur de nombreuses plateformes et notamment sur Nintendo SWITCH 2. C'est déjà un incroyable succès critique et public avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Et ce n'est pas fini. Dans une vidéo postée sur les réseaux (et que vous pouvez retrouver ci-dessous), Koshi Nakanishi, le directeur du jeu a confirmé que le titre continuerait a être mis à jour mais aussi qu'il aurait droit à du contenu supplémentaire. D'abord un mode photo arrivera prochainement ainsi qu'un mini jeu, prévu en mai prochain . De plus, les développeurs prévoient une extension de l'histoire afin d'explorer plus en profondeur l'univers de Resident Evil Requiem. Il faudra cependant être patient avant de la décovurir...

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

